Balıkesir Valisi Ustaoğlu, yılbaşı öncesi asayiş tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yılbaşı öncesi jandarma ve polis ekiplerince kent genelinde uygulanacak asayiş tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ustaoğlu, Balıkesir Valiliği Mustafa Necati Bey Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, alınan önlemler kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince toplam 1600 ekip ve 7 bin 191 personelin görevlendirildiğini söyledi.

Vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi için il genelinde sıkı önlem aldıklarını belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu: "Yeni yılı sevinçle ve mutlulukla karşılamayı ümit ediyoruz. İlimizde geçmiş yıllarda yılbaşı kutlamalarında yapılan kontrollerde zaman zaman karşılaştığımız silah ile havaya ateş etme gibi eylemlerden kesinlikle kaçınılması, trafik kurallarına mutlaka uyulması, alkollü şekilde kesinlikle araç kullanılmaması, emniyet kemeri takılması, motosiklet sürücülerinin mutlaka kask kullanması gibi kurallara riayet edilmesi hususunda hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevincimiz acıya, başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermesin. Yeni yılı sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu karşılamanız en büyük temennimizdir."

- "3 öğrencimizin tedavileri yoğun bakımda devam ediyor" Ustaoğlu, gazetecilerin kentte geçen hafta yaşanan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ve öğrenci servisi ile tırın çarpıştığı trafik kazasına ilişkin sorularını da yanıtladı. Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların tamamının taburcu olduğunu ifade eden Ustaoğlu, konuya ilişkin gözaltına alınanlardan 3'ünün tutuklandığını, 2 kişinin adli kontrolle diğer 6 kişinin de ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'ndeki öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu oluşan kazanın her iki sürücüsünün de tutuklandığını hatırlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti: "Nergiz Mahallesi'nden Pamukçu İlköğretim Okuluna öğrenci taşıyan bir öğrenci servisimizin Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde yaptığı kaza sonucu 26'sı öğrenci ve 2 personel olmak üzere 28 kişinin yaralandığı bir kaza meydana geldi. Bizler de hemen kaza yerine ulaştık. Yavrularımızın hastaneye sevkini sağladık. Bu kaza sonucu da 5 yavrumuz yoğun bakımda ve entübe durumdaydı. Bunun dışında yaralı çocuklarımız vardı. Gelinen noktada entübe durumda yavrumuz yok. Sadece 3 öğrencimizin tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. Bunun dışında da serviste bir öğrencimiz kaldı. Diğer öğrencilerimizin hepsi taburcu oldu. Kısacası 3 öğrencimiz yoğun bakımda, 1 öğrencimiz de serviste tedavileri devam ediyor."