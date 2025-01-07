Bandırma'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı

Ekiplerin şüpheliye ait adreslerde yaptığı aramalarda 895 sentetik uyuşturucu hap, yaklaşık 95 gram uyuşturucu madde ve 10 fişek bulundu.

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