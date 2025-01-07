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        Bandırma'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 22:41 Güncelleme: 07.01.2025 - 23:02
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        Bandırma'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.

        Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, Sunullah Mahallesi'nde yapılan uygulamada, İ.Ş'nin (47) üzerinde 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekiplerin şüpheliye ait adreslerde yaptığı aramalarda 895 sentetik uyuşturucu hap, yaklaşık 95 gram uyuşturucu madde ve 10 fişek bulundu.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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