Bandırma'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, Sunullah Mahallesi'nde yapılan uygulamada, İ.Ş'nin (47) üzerinde 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekiplerin şüpheliye ait adreslerde yaptığı aramalarda 895 sentetik uyuşturucu hap, yaklaşık 95 gram uyuşturucu madde ve 10 fişek bulundu.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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