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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'de FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:51
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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'de FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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