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        Balıkesir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 00:34 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:34
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        Balıkesir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı
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        Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

        Yaya Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, sulama amaçlı kullanılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya inek düştü.

        İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan çiftlik sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bir iş makinesine bağlanan halat yardımıyla yaklaşık 400 kiloluk inek kuyunun içinden güçlükle çıkardı.

        İnek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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