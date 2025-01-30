Balıkesir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir çiftlikte su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Yaya Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, sulama amaçlı kullanılan yaklaşık 10 metrelik kuyuya inek düştü.
İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan çiftlik sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bir iş makinesine bağlanan halat yardımıyla yaklaşık 400 kiloluk inek kuyunun içinden güçlükle çıkardı.
İnek, sahibine teslim edildi.
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