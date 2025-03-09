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        Balıkesir'de tüfekli saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, tüfekli saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 23:54 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:54
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        Balıkesir'de tüfekli saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde, tüfekli saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Temaşalık Caddesi'nde, Emirhan G. ve Mehmet Suat Y, Atıf A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Atıf A. yanındaki tüfekle iki kişiye ateş etti.

        Saldırıda, Emirhan G. kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Suat Y. ise sol bacağından yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Emirhan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan Atıf A. ise polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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