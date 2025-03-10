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        Manyas'ta yangın çıkan evde hasar oluştu

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:36
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        Manyas'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Maltepe Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde Orhan Yıldız'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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