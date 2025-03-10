Manyas'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
Balıkesir'in Manyas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maltepe Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde Orhan Yıldız'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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