Balıkesir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma" adlı özel gösteri sunuldu.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Altıeylül Belediye Başkanı Vekili Serdar Karakaş, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Cengiz ile diğer ilgililer katıldı.

Balıkesir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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