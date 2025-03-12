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        Balıkesir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Balıkesir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:52
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        Balıkesir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
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        Balıkesir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cenk Al, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Altıeylül Belediye Başkanı Vekili Serdar Karakaş, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Cengiz ile diğer ilgililer katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Korkma" adlı özel gösteri sunuldu.

        Etkinlikte konuşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Daire Başkanı Bekir Şirin, Mehmet Akif Ersoy'un eserleriyle Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine nasıl ışık tuttuğunu söyledi.

        Törende Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın kazanan Karesi 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Miraç Çolak, birincilik ödülünü Vali İsmail Ustaoğlu'nun elinden aldı.

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