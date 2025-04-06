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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:12
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk Yağlı

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk. 82 Paulinho), İbrahim Kaya (Dk. 60 Ndongala), Mexer, Atınç Nukan, Murat Cem Akpınar (Dk. 60 Mehmet Özcan), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk. 83 Kerim Avcı), Faruk Can Genç (Dk. 70 Sergen Piçinciol), Paixao

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Samet Yalçın (Dk. 81 Cihat Çelik), Rivas (Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı), Vukovic (Dk. 81 Tarkan Serbest), Pedrinho (Dk. 90+1 Onur Öztonga), Mendes, Markao (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan)

        Goller: Dk. 55 Mendes, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 83 Paixao, Dk. 90+4 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 63 Mexer, Dk. 78 Sergen Piçinciol, Dk. 85 Paulinho, Dk. 90+5 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 90+4 Onur Öztonga, Dk. 90+8 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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