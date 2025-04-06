Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk Yağlı
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk. 82 Paulinho), İbrahim Kaya (Dk. 60 Ndongala), Mexer, Atınç Nukan, Murat Cem Akpınar (Dk. 60 Mehmet Özcan), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk. 83 Kerim Avcı), Faruk Can Genç (Dk. 70 Sergen Piçinciol), Paixao
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Samet Yalçın (Dk. 81 Cihat Çelik), Rivas (Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı), Vukovic (Dk. 81 Tarkan Serbest), Pedrinho (Dk. 90+1 Onur Öztonga), Mendes, Markao (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 55 Mendes, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 83 Paixao, Dk. 90+4 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Mexer, Dk. 78 Sergen Piçinciol, Dk. 85 Paulinho, Dk. 90+5 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 90+4 Onur Öztonga, Dk. 90+8 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)
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