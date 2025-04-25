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        Balıkesir'de çıkan 2 ayrı ev yangınında hasar oluştu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan 2 ayrı ev yangını hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:36
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        Balıkesir'de çıkan 2 ayrı ev yangınında hasar oluştu
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan 2 ayrı ev yangını hasara yol açtı.

        Cumhuriyet Mahallesi 7001. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Evin penceresinden yükselen dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer dairelere sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde de 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu söndürüldü.

        Evlerde büyük çaplı hasara yol açan yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

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