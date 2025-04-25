Balıkesir'de çıkan 2 ayrı ev yangınında hasar oluştu

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi'nde de 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucu söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi 7001. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Evin penceresinden yükselen dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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