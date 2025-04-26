Balıkesir'de elektrikli motosiklet kazasında 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin zeytin tarlasına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin zeytin tarlasına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kırsal Tahtakuşlar Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosiklet, yol kenarındaki zeytin tarlasına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosikletin altında sıkışan bir yaralı, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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