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        Balıkesir'de elektrikli motosiklet kazasında 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin zeytin tarlasına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 08:43 Güncelleme: 26.04.2025 - 08:48
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        Balıkesir'de elektrikli motosiklet kazasında 5 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin zeytin tarlasına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Tahtakuşlar Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosiklet, yol kenarındaki zeytin tarlasına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosikletin altında sıkışan bir yaralı, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

        İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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