Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 27.04.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri yapılamayacak.

        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30, Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 17.00, Balıklı'dan saat 08.00, 12.00, 18.00 ve 20.30, Marmara'dan saat 07.00, 16.00 ve 21.30, Ekinlik'ten saat 06.20, 13.20, 16.30 ve 22.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: 1-0
        Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Ayvalıkgücü'nden dramatik son
        Ayvalıkgücü'nden dramatik son
        Traktörden dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ya...
        Traktörden dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 ya...
        Ayvalıkgücü şampiyonluğu son maçta kaybetti
        Ayvalıkgücü şampiyonluğu son maçta kaybetti
        Balıkesirspor – Türk Metal 1963: 0-0
        Balıkesirspor – Türk Metal 1963: 0-0