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        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için festival düzenlenecek

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için 16-18 Mayıs'ta festival düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:32
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        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için festival düzenlenecek
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için 16-18 Mayıs'ta festival düzenlenecek.

        Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Balıkesir ve Edremit Kent Konseylerinin katkılarıyla düzenlenecek festivalle bölgenin tarihi, kültürü ve gastronomi zenginliklerinin duyurulması amaçlanıyor.

        "Antandros Antik Fest", 16 Mayıs'ta halk dansları toplulukları ile antik ve yöresel kıyafetler giymiş katılımcıların bando eşliğindeki kortejiyle başlayacak.

        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak stantlarda kültürel miras temalı sergiler ve çeşitli atölye çalışmaları ziyaretçilerle buluşacak.

        Festival boyunca arkeoloji ve kültürel miras alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

        Ayrıca, festival kapsamında Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ayvalık Yelken Kulübü işbirliğiyle 17-18 Mayıs'ta "Antandros Gençlik Kupası Yelken Yarışları" gerçekleştirilecek.

        Katılımcılar, antik sikke, mozaik, seramik ve sepet yapımı gibi geleneksel sanatları deneyimleme imkanı bulacak. Soğuk zeytinyağı sabunu, merhem ve krem yapımı gibi geleneksel üretim atölyeleri düzenlenecek. Yoga seansları, müzik dinletileri ile Antandros Antik Kenti, müzeler ve Kazdağları'na özel geziler organize edilecek.

        Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, yazılı açıklamasında, festivalin bölge için önemli bir değer yaratacağına inandıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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