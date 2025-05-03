Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de Yeşilay gönüllüleri bağımlılığa karşı vatandaşları bilinçlendiriyor

        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından açılan stantta, vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de Yeşilay gönüllüleri bağımlılığa karşı vatandaşları bilinçlendiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından açılan stantta, vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışması yapıldı.

        Yeşilay Balıkesir Şubesi gönüllüleri, Salih Tozan Kültür Merkezi önünde stant açarak vatandaşları bağımlılıklara karşı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışması yaptı.

        Standa gelen çocuklar için yüz boyaması ve resim yapabilecekleri alanlar oluşturularak keyifli vakit geçirmelerini sağlandı.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, yaptığı açıklamada, insan sağlığını bağımlılık doğurucu risk faktörlerinden korumak ve insan onuruna saygı duyulmasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Canbulat, başta alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları olmak üzere her türlü bağımlılık doğurucu faktör ve sürece karşı programlar yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        İstanbul Sarıyer'de yol çöktü!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabul e...
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabul e...
        Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu'ndan kadın muhtarlara ziyaret
        Yeşilay Balıkesir Kadın Komisyonu'ndan kadın muhtarlara ziyaret
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de "Bir Sofrada Demokrasi...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de "Bir Sofrada Demokrasi...
        Ayvalıkgücü'ne çok ağır fatura
        Ayvalıkgücü'ne çok ağır fatura
        Balıkesirli saatçi 7 metrekarelik dükkanından tekvando sayesinde dünyaya aç...
        Balıkesirli saatçi 7 metrekarelik dükkanından tekvando sayesinde dünyaya aç...
        Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden hapis cezası olan iki hükümlü yakaland...
        Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden hapis cezası olan iki hükümlü yakaland...