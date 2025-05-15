Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de senaryo gereği 7 şiddetinde deprem tatbikatı yapılacak

        Balıkesir'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de senaryo gereği 7 şiddetinde deprem tatbikatı yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir’de senaryo gereği 7 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapılacak.

        Balıkesir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Balıkesir il merkezinde deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

        Hazırlanan senaryoya göre Balıkesir’de yıkım çalışmaları devam eden Devlet Hastanesi E Blok ve uzantılarında merkez üssü Balıkesir olan 7 büyüklüğünde, deprem tatbikatı yapılacak. Tatbikat, kapsamında enkaz kaldırma ve kurtarma eğitimleri de gerçekleştirilecek.

        Deprem enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına arama ve kurtarma eğitimi almış kamu ve özel kurumların personeliyle, AFAD Gönüllüleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının görevlileri katılacak.

        Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “Tatbikat alanı çevresindeki yol ve güzergahlarında trafik yoğunluğunun önlenmesi maksadıyla ulaşıma ara verileceğinden, sürücü ve vatandaşlarımızın tatbikat süresince dikkatli olmaları ve farklı güzergahları tercih etmeleri önem arz etmektedir.

        Söz konusu tatbikat plan gereğince, 20-21 MAYIS 2025 tarihlerinde (Salı ve Çarşamba günleri) 2 gündüz ve 1 gece vardiyası olarak gerçekleştirilecektir.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de konuştu:
        Balıkesir'de Engelliler Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi
        Balıkesir'de Engelliler Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi
        Balıkesir'de makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı
        Balıkesir'de makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de okul ziyaretlerinde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de okul ziyaretlerinde bulundu
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Ayvalık'ta zincirleme kaza; 4 yaralı
        Ayvalık'ta zincirleme kaza; 4 yaralı