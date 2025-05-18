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        Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:18
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        Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.B. yönetimindeki 10 ALT 408 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Soğukçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Havran Grup Amirliği ekipleri, devrilen araçtaki yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

        Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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