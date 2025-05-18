Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
R.B. yönetimindeki 10 ALT 408 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Soğukçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Havran Grup Amirliği ekipleri, devrilen araçtaki yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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