Balıkesir'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayvaçukuru mevkisi Dalyan kara yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Çıkış nedeni araştırılan yangın nedeniyle çiftlikte hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.