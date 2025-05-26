Balıkesir'de Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı

Yeşilay Balıkesir Şubesi Çocuk ve Gençlik Komisyonu gönüllüleri, stant açarak vatandaşlara bağımlılığa ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Yeşilay Balıkesir Şubesi Çocuk ve Gençlik Komisyonu gönüllüleri, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde stant açtı.

Hediye çekilişlerine, boyamalara, oyunlara, bilmecelere, yüz boyamaya yer verilen stantlarda, çocuklara ve gençlere sağlıklı ve bağımsız yaşama ilişkin bilgiler verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, gençlerin ve çocukların bağımsız bir hayat sürmeleri için etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi.

Canbulat, başta alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları olmak üzere her türlü bağımlılık doğurucu faktör ve sürece karşı mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.