Edremit'te apartman boşluğuna düşen karga yavrularını itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadıköy Eroğlu Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiği ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda, havalandırma boşluğunda mahsur kalan 4 karga yavrusuna ulaşıldı.
Güvenli bir ortama alınan yavru kuşların aç olduğu gözlendi. İtfaiye erleri, yavru kargaları elleriyle besledi.
Kurtarılan karga yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.