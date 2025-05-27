Edremit'te apartman boşluğuna düşen karga yavrularını itfaiye kurtardı

Güvenli bir ortama alınan yavru kuşların aç olduğu gözlendi. İtfaiye erleri, yavru kargaları elleriyle besledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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