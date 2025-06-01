Balıkesir'de anaokulu öğrencileri Kazdağları'nda kap yaptı, çadırda kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde anaokulu öğrencileri, Kazdağları'nda 2 günlük kamp yaptı, çadırda kaldı.

Sarıkız Anaokulu yönetimi tarafından 2024- 2025 eğitim öğretim dönemini tamamlanmasına sayılı günler kala, anaokulu öğrencileri, Kumluca mevkisindeki Olcay Çiftlik kamp alanında velileri ile birlikte kurulan çadırlarda kaldı.

2 günlük etkinlikte öğrenciler için çeşitli kukla gösterisi yapıldı, farklı aktiviteler düzenlendi. Havanın kararmasıyla birlikte yakılan kamp ateşinin etrafında okulun müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Çadırda kalan anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, deve cüce, halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma ve yoğurt yeme gibi geleneksel oyunlara katıldı.

Çocuklardan çok büyüklerinde eğlendiği etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren okul aile birliği yöneticilerinden Gökçe Arslan Kurt, her sene okul olarak kamp yapıldığını ve eğlenceler düzenlendiğini söyledi.

Arslan, "Her sene geleneksel olarak okulumuzda bu etkinlikler kapsamında kamp çadırları getiriliyor ve velilerimizle birlikte eğlenceler düzenleniyor. Geleneksel eğlencelerimiz devam ediyor. Velilerimiz de çok eğleniyor, çocuklarımız da çok eğleniyor." dedi.

Bir sene boyunca öğrencilere, "ormanda bir gün" projesini gerçekleştirdiklerini ve proje kapsamında 5 yaş grubu öğrencilerin her hafta ormana geldiğini aktardı.

Arslan, öğrencilerin ormanı tanıdıklarını ve aşina olduklarını belirterek yılsonu gösterisinde de çok güzel vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Yıl sonu çadır kampını ve pikniği geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Anaokulunun müzik öğretmeni Sinem Eroğlu, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. Rekor bir katılım var bu sene 350'nin üzerinde bir veli katılımımız var. Kazdağları'ndayız Balıkesir Edremit'te Buralara, doğaya, tabiata alıştırıyoruz çocuklarımızı. Çocuklarımızla birlikte bir arada hareket etmek ailelerle ve okulun işbirliği içerisinde böyle etkinlikler yapması okula daha çok alışmasını, daha fazla bağlanmasını destekliyor." diye konuştu.

Anaokulunun kulüp öğretmeni Ela Olgun, katılımın her yıl artarak devam ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Bu okul, aile ve çocuklar üzerinde iş birliği gelişmesini, özgüvenin gelişmesini sağlıyor. En önemlisi çocuklar doğayla iç içe oldukları için çevre bilincine sahip oluyorlar. Günlük yaşam becerilerinin gelişmesine katkı sunuyor çadır hayatı doğayla iç içe olmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak."