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        Balıkesir'de biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:15
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        Balıkesir'de biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Adnan C. idaresindeki 34 LM 8906 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir çevre yolu Bigadiç köprülü kavşağı mevkisinde, İsmail G. yönetimindeki 10 03 21 002 plakalı biçerdöverle çarpıştı. Otomobil, biçerdöverin altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü ile Sevile C, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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