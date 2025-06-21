Balıkesir'de kereste atölyesinde çıkan yanını itfaiye söndürdü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.
Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi Faruk Kula Caddesi'ndeki bir kereste atölyesinde talaş toplama sisteminin bağlı olduğu boru sisteminde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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