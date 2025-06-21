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        Balıkesir'de kereste atölyesinde çıkan yanını itfaiye söndürdü

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 09:15 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:15
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        Balıkesir'de kereste atölyesinde çıkan yanını itfaiye söndürdü
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

        Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi Faruk Kula Caddesi'ndeki bir kereste atölyesinde talaş toplama sisteminin bağlı olduğu boru sisteminde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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