Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de jandarmanın bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de jandarmanın bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi, ve Marmara ilçelerinde 17 şüpheliye ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.
Jandarmanın 17 şüpheliye yakaladığı operasyonlarda 25 adet sentetik uyuşturucu hap, 579 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu madde, esrar öğütme aparatı, 6 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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