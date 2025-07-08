Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi, ve Marmara ilçelerinde 17 şüpheliye ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

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