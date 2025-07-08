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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de jandarmanın bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:12
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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de jandarmanın bir haftada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Karesi, ve Marmara ilçelerinde 17 şüpheliye ait ev ve eklentilerine operasyon düzenledi.

        Jandarmanın 17 şüpheliye yakaladığı operasyonlarda 25 adet sentetik uyuşturucu hap, 579 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu madde, esrar öğütme aparatı, 6 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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