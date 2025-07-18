Balıkesir'de açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü denizde yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 cezaevi firarisi denizde yüzerken jandarma ekiplerince yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 cezaevi firarisi denizde yüzerken jandarma ekiplerince yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma, çeşitli suçlardan cezaları bulunan firari hükümlüler G.A, M.H.K. ve F.K'yı denizde yüzerken yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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