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        Balıkesir'de açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü denizde yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 cezaevi firarisi denizde yüzerken jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:34
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        Balıkesir'de açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü denizde yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 cezaevi firarisi denizde yüzerken jandarma ekiplerince yakalandı.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Jandarma, çeşitli suçlardan cezaları bulunan firari hükümlüler G.A, M.H.K. ve F.K'yı denizde yüzerken yakaladı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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