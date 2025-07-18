Balıkesir'de açık cezaevinden firar eden 3 hükümlü denizde yakalandı

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar eden 3 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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