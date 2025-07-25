Balıkesir'de tavuk çiftliğinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Bu arada vatandaşlar da küreklerle alevlerin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.