Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
