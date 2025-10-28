Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

Yağışın başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara başladı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar güçlükle ilerlerken bazı noktalarda suyun derinliği diz boyunu aştı.

Yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu.

