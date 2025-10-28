Habertürk
        Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

        Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

        Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu.

        Giriş: 28.10.2025 - 00:47 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:47
        Yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

        Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar güçlükle ilerlerken bazı noktalarda suyun derinliği diz boyunu aştı.

        Yağışın başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara başladı.

        Ekipler, tıkanan rögarlara müdahale ederek suyun tahliyesini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

