        Balıkesir'de üniversite öğrencileri kuşlar için yuva yaptı

        Balıkesir'de üniversite öğrencileri kuşlar için yuva yaptı

        Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kuşlar için yuvalar hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:38
        Balıkesir'de üniversite öğrencileri kuşlar için yuva yaptı
        Büro Yönetimi Programı öğrencileri, "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında kuşların barınabileceği yuvalar hazırlamak için bir araya geldi.

        Öğrenciler, tamamen kendi imkanlarını kullanarak hazırladıkları ahşap yuvaları boyadı.

        Yuvalar okul bahçesindeki ağaçlara sabitlendi.

