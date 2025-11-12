Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Uzman Çavuş Emre Sayın'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine verildi

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Giriş: 12.11.2025 - 02:47 Güncelleme: 12.11.2025 - 02:47
        Uzman Çavuş Emre Sayın'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine verildi
        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Şehit Sayın'ın Karesi ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Mahallesi'nde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın'a acı haberi veren yetkililer, taziye dileklerini iletti.

        Daha sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

        Şehit Sayın'ın eşi Zeliha Sayın'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

