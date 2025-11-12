Uzman Çavuş Emre Sayın'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Şehit Sayın'ın Karesi ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Mahallesi'nde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın'a acı haberi veren yetkililer, taziye dileklerini iletti.
Daha sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Sayın'ın eşi Zeliha Sayın'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi.
