        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        "Gezen Sinema Tırı" Sındırgı'da depremzede çocuklarla buluştu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan bu yana meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar, "Gezen Sinema Tırı"nda film izleyerek moral buldu.

        Giriş: 02.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:38
        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle "Gezen Sinema Tırı" ve "Gezici Kütüphane" ilçe meydanına konuşlandırıldı.

        İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, program kapsamında film izleyip, kütüphanede düzenlenen etkinliklere katıldı. Etkinliklerde çocuklara belediye ekiplerince ulaşım desteği sağlandı, patlamış mısır ikramında bulunuldu.

        Sanat İçin Yola Çık Derneği Başkanı Erol Gözen, projenin özellikle deprem bölgelerinde önemli bir sosyal destek sağladığını söyledi.

        Gezen Sinema Projesi kapsamında Sındırgı'da çocuklara sadece film izletmediklerini belirten Gözen, şunları kaydetti:

        "Şarkı söylüyor, şiir okuyor, zeybek, horon, halay çekiyoruz. Sonrasında bir sinema filmi ile uğurluyoruz. Bir sanat etüt sınıfı gibi çalışıyoruz. 6 Şubat depreminde de ilk haftadan itibaren sahadaydık. Burada da deprem sonrası çocuklara moral olmak için buradayız."

        Gözen, etkinliğin depremden etkilenen çocukların moralini yükselttiğini ve ilçede toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve belediye meclis üyeleri de çocuklarla sohbet ederek, etkinliklere eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

