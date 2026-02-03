Habertürk
Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu Manyas Kuşcenneti ve makarna imalathanesini ziyaret etti

        –Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Manyas Kuşcenneti ile Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi'nde bulunan bir makarna imalathanesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:49
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu Manyas Kuşcenneti ve makarna imalathanesini ziyaret etti
        –Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Manyas Kuşcenneti ile Manyas ilçesine bağlı kırsal Kulak Mahallesi’nde bulunan bir makarna imalathanesinde incelemelerde bulundu.

        Manyas Kuşcenneti’nde yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, kuleden kuşları gözlemledi, ardından müzeyi ziyaret etti. İncelemelerde Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram da hazır bulundu.

        Vali Ustaoğlu, daha sonra Serap Karakaş’a ait makarna imalathanesinde sebzeli makarna üretim süreçlerini inceledi. Kadın üreticilerin Balıkesir genelinde artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Ustaoğlu, kadınların üretimde yer almasının il ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Ürünlerin büyük şehirlerdeki marketlerde satışa sunulduğunu öğrenen Ustaoğlu, pazar konusunda yaşanabilecek sorunlarda destek olacaklarını ifade etti.






