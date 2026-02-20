Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerden etkilenenler için iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 20.02.2026 - 20:38 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:38
        Balıkesir'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerden etkilenenler için iftar programı düzenlendi.

        Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı koordinesinde depremlerin ardından kurulan Tomruk Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle iftar yapıldı.

        İftar programında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, vatandaşların ramazanını kutlayarak, bölgedeki konut çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kentte 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir vatandaşın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Ustaoğlu, devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu vurguladı.

        Ustaoğlu, devletin şefkat ve merhamet elinin her zaman vatandaşın üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Depremin ilk anından itibaren devletimiz, barınma başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması noktasında seferber oldu. İlk etapta konteyner kurulumlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın barınmasını sağladık. Devletimiz gece gündüz demeden depremzedelerimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. Bizler de vatandaşlarımızın bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için sürecin takipçisiyiz."

        İftar programına, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İlçe Belediye Başkanı Serkan Sak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

