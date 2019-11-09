Zeytin hasatı için lokma hayrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zeytin hasatı için lokma hayrı

İHA

Erdek'te zeytin hasadının başlaması dolayısıyla lokma hayrı düzenlendi.

Zeytin hasatı için lokma hayrı

Erdek'te zeytin hasadının başlaması dolayısıyla lokma hayrı düzenlendi.
Erdek’te 2019/2020 zeytin hasat sezonu tüm hızıyla sürerken, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü organizasyonunda, müdürlük personeli tarafından zeytin hasadı devam eden bahçelere gidilerek zeytin üreticilerine ve çalışanlarına lokma ikramında bulundu.
Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde yer alan zeytin bahçelerinde, zeytin hasadı çalışmalarını yürüten müstahsil ile çalışanlarına lokma ikramında bulunan Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri, çiftçilere bereketli bir ürün sezonu dileğinde bulundu.

BALIKESİR

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dursunbey OSB yatırımcılara tanıtıldı
YEREL HABERLER Dursunbey OSB yatırımcılara tanıtıldı
Balıkesir'de aranan 13 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 13 kişi gözaltına alındı
Erdek’te organ bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Erdek’te organ bağışı kampanyası
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 19 Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 19 Suriyeli yakalandı
Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 13 aranan şahsı yakaladı
Burhaniye’de hatalı parklar camiye girişe engel oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de hatalı parklar camiye girişe engel oldu
Burhaniye’de Cuma Pazarı ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Cuma Pazarı ışıl ışıl oldu
Sındırgı Kışla Müze Han’a TKB’den Uygulama Ödülü
YEREL HABERLER Sındırgı Kışla Müze Han’a TKB’den Uygulama Ödülü
Her beş çocuktan biri disleksi
YEREL HABERLER Her beş çocuktan biri disleksi
Mazot hırsızları 2,5 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Mazot hırsızları 2,5 yıl sonra yakalandı
Rahmi Anıl Başaran’a milli davet
YEREL HABERLER Rahmi Anıl Başaran’a milli davet
Karesi’de Mevlid-i Nebi programı
YEREL HABERLER Karesi’de Mevlid-i Nebi programı
Temizlik işçilerinden 'farkındalık' mesajı
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinden 'farkındalık' mesajı
Başkan Yılmaz'dan eğitime tam destek Başkan Yücel Yılmaz: “20 ilçede okullar 365 gün nefes alacak”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan eğitime tam destek Başkan Yücel ...
9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 9 düzensiz göçmenin ölümü olayından aranan şahıs ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Zübeyde Hanım’ın öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
YEREL HABERLER Zübeyde Hanım’ın öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine ...
Ayvalık’ta polisten tescilsiz motosiklet ve kasksız sürücülere geçit yok
YEREL HABERLER Ayvalık’ta polisten tescilsiz motosiklet ve kasksız ...
Bandırma Müftüsü basın ile buluştu
YEREL HABERLER Bandırma Müftüsü basın ile buluştu
10 Burda AVM’de ‘Interstellar Uzay Sergisi’
YEREL HABERLER 10 Burda AVM’de ‘Interstellar Uzay Sergisi’
Lösemi hastalığına maskeyle dikkat çektiler
YEREL HABERLER Lösemi hastalığına maskeyle dikkat çektiler
Kamyon şoförü aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kamyon şoförü aracında ölü bulundu
Burhaniye’de kermes geliri okula güvenlik olacak
YEREL HABERLER Burhaniye’de kermes geliri okula güvenlik olacak
Kore Gazisi’ne anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kore Gazisi’ne anlamlı ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu