Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı Gönen'in eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar evinin önünde vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı Gönen'in eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar evinin önünde ...

İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Yakar, sabah saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Hüseyin Yakar, hastanede tedavi altına alındı.

Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı Gönen'in eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar evinin önünde vuruldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Yakar, sabah saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Hüseyin Yakar, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde evinin öündeki park halindeki aracına binen Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, kendisine yaklaşan bir kişi tarafından vuruldu. İddiaya göre, şüpheli 'Sen beni tanıyor musun' dedi ve ardından silahını çekerek Hüseyin Yakar'a 3 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Yakar, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği Kurtuluş Mahallesi 145. Sokak'ta incelemeler yapıldı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

BALIKESİR

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk cezaevinden Avrupa'ya 20 milyonluk salyangoz ihracatı
YEREL HABERLER Türk cezaevinden Avrupa'ya 20 milyonluk salyangoz ...
Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor 3,5 ton kablo çalan 94 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor 3,5 ton ...
Annesini bıçaklayıp, 4'üncü kattan atlayan genç kız öldü
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayıp, 4'üncü kattan atlayan genç kız ...
Balıkesir'de 51 eğitim binasının yıkımına karar verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 51 eğitim binasının yıkımına karar ...
Annesini bıçaklayan genç kız balkondan atladı Genç kız hayatını kaybederken bıçakladığı annesi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayan genç kız balkondan atladı Genç ...
Jandarma okul ve servis araçları denetimi Jandarma denetimlerde 29 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma okul ve servis araçları denetimi Jandarma ...
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilerek doğaya ...
Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun telefonu
YEREL HABERLER Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun ...
Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi
Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı Ahmet Mekin'in ...
Vali Yazıcı'dan Atatürk'ün Balıkesir'e geliş günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan Atatürk'ün Balıkesir'e geliş günü ...
İvrindi'de TOKİ evlerinin anahtarları teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER İvrindi'de TOKİ evlerinin anahtarları teslim edilmeye ...
Edremit’te su baksınlarına karşı önlem alınıyor Kadıköy Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları sürüyor Kadıköy su baskınlarından kurtulacak
YEREL HABERLER Edremit’te su baksınlarına karşı önlem ...
Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna ...
Altınoluk halk kütüphanesi açılıyor Altınoluk kütüphanesine kavuştu
YEREL HABERLER Altınoluk halk kütüphanesi açılıyor Altınoluk ...
Burhaniye’de turizmciler önümüzdeki sezondan umutlu
YEREL HABERLER Burhaniye’de turizmciler önümüzdeki sezondan umutlu
Karesi’den depremzedelere yardım TIR'ı
YEREL HABERLER Karesi’den depremzedelere yardım TIR'ı
Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı
YEREL HABERLER Burhaniyelilerin yardımları yerine ulaştı
Karesi Belediye Meclisi’den ahde vefa Sabri Uğur ve Faruk Kula’nın isimleri caddeye verildi
YEREL HABERLER Karesi Belediye Meclisi’den ahde vefa Sabri Uğur ve ...
Kampüs inşaatında ölümlü kaza
YEREL HABERLER Kampüs inşaatında ölümlü kaza
Balıkesir'de son 1 ayda 177 silah yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 1 ayda 177 silah yakalandı
Balıkesir'de polis okul uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis okul uygulaması yaptı
Balıkesir'de 4 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 4 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
Karakoç Barajı, milletvekili ile belediye başkanını karşı karşıya getirdi
YEREL HABERLER Karakoç Barajı, milletvekili ile belediye başkanını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X