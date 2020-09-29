Fırtına ve dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı (2)



ZEYTİNLİKLERDE YÜZDE 50 KAYIP

Balıkesir´in Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde dün saat 21.00'de başlayan ve 10 dakika etkili olan fırtına ve dolu yağışının zeytinliklerde yüzde 30 ila 50 arasında kayıp yaşanmasına neden olduğu bildirildi. Fırtına ve dolu yağışının hasada yaklaşık 1 ay kala zeytinliklere zarar verdiğini ifade eden Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, "Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak zarar gören zeytinlerde inceleme yaptık. Çiftçilerimiz zarar gördü. Yüzde 30 ile 50 arasında zarar var. Zarar, Balıkesir Valiliği'ne bildirilecek" dedi.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcı Murat Yazgan da Ağacık Mahallesi'ne giderek, incelemelerde bulundu. Yazgan, "Ağacık'ta dolu yağışı, duraklar ile bazı evlerin kapılarına ve panjurlara zarar verdi. Zeytinin dökülmesine neden oldu. Gerekli incelemeyi yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´nden, Burhaniye Belediyesi´ne kadar hepimiz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Ağacık Mahallesi Muhtarı Hasan Dayı ise, "Yağmurla birlikte düşen dolu, zeytine zarar verdi. Bazı evlerin kapıları ve panjurları delindi. Zeytinde, büyük zararımız var. Halkımız mağdur oldu. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-09-29 15:41:36



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