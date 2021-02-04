Karesi Belediyesi AB projelerine onlıne olarak devam ediyor Karesi'de yenilikçi ekolojik tarımın tohumları atılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi Belediyesi AB projelerine onlıne olarak devam ediyor Karesi'de yenilikçi ekolojik tarımın tohumları atılıyor

İHA

Karesi Belediyesi AB projelerine onlıne olarak devam ediyor Karesi'de yenilikçi ekolojik tarımın tohumları atılıyor

Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" isimli projenin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildi. 24 ay sürecek proje ile çiftçiler ekolojik tarım konusunda eğitilecek.
Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen TR20201FR01 KA202079874 referans numaralı Agricultural use of benefical microorganisms in the aspect of environmental protection (Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı) isimli 274 bin 382 EVRO’luk Erasmus projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Projenin açılış toplantısına proje ortakları olan Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Stowarzyszenie Arid (Polonya), Insytut Hodowli Aklimatyzacji Roslin Panstwowy (Polonya), Growth Coop S. C00p (İspanya) ve Fundacion Universitat Jaume i Empresa (İspanya) kurumlarından temsilciler katıldı.
Pandemi şartlarından dolayı yüzyüze yapılamayan proje toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetlerinin organizasyonu, bütçelendirme, raporlama ve hedef grupların interaktif toplantılara katılımına yönelik konular görüşüldü ve karara bağlandı.
Yenilikçi ekolojik üretim modelleri öğretilecek
24 ay sürecek olan proje kapsamında çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturulacak. Proje ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlanacak.
Başkan Dinçer "Yeni birikimler kazanacağız"
Projenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarını başarılarından dolayı kutlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin üreticilerin yanında olduğunu söyledi. Karesi Belediyesi’nin uluslar arası çalışmalara imza atmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Orkan, “Uluslar arası alanda çevre ve tarım konularında yapılacak çalışmalarla Belediyemize yeni birikimler kazandıracağız. Karesi Belediyesi olarak bilgilerimizi yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BASKİ ekipleri arızalara hemen müdahale ediyor
YEREL HABERLER BASKİ ekipleri arızalara hemen müdahale ediyor
Altıeylül’den hayvan sağlığına büyük destek
YEREL HABERLER Altıeylül’den hayvan sağlığına büyük destek
Down sendromlu 'Ayşe Melek'i kitap oldu
YEREL HABERLER Down sendromlu 'Ayşe Melek'i kitap oldu
Erdek’te motosiklet sürücülerine denetim
YEREL HABERLER Erdek’te motosiklet sürücülerine denetim
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Anadolu Basket
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Anadolu Basket
Gönen'de trafik kazası; 1 yaralı Kazada AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı yaralandı
YEREL HABERLER Gönen'de trafik kazası; 1 yaralı Kazada AK Parti ...
Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 240 bin oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 240 bin oldu
Ölü bulunan İranlı kadının kocası tutuklandı
YEREL HABERLER Ölü bulunan İranlı kadının kocası tutuklandı
Balıkesir'de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de 20 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 20 aranan şahıs yakalandı
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmen kuruldu İlk etapta hastaneye 5'i profesör 40 öğretim üyesi gelecek
YEREL HABERLER Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi resmen ...
Bu yöntem ile yüzde 50 tasarruf sağlayabilirsiniz Havalı ambalaj naylonuyla herkes evinde yüzde 50 ısı tasarrufu sağlayabilir
YEREL HABERLER Bu yöntem ile yüzde 50 tasarruf ...
Sındırgı’da termal ve zirvede kar keyfi
YEREL HABERLER Sındırgı’da termal ve zirvede kar keyfi
Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
Göç alan Gömeç’te Başkan Himam’dan “ikametgâh” çağrısı
YEREL HABERLER Göç alan Gömeç’te Başkan Himam’dan “ikametgâh” ...
Edremit’te ulaşım sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Edremit’te ulaşım sorunları masaya yatırıldı
Balıkesir'de otobanda araç yangını
YEREL HABERLER Balıkesir'de otobanda araç yangını
Uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap ele geçirildi
Takla atan araçta 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan araçta 3 kişi yaralandı
Aynı mesleği seçtiler birlikte kurs veriyorlar
YEREL HABERLER Aynı mesleği seçtiler birlikte kurs veriyorlar
Edremit Belediyesi’nden esnafa büyük destek Edremit Belediyesi kira almayacak Başkan Arslan’a esnafa müjde
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden esnafa büyük destek Edremit ...
Polisten tefecilere darbe Tefecilik iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisten tefecilere darbe Tefecilik iddiasıyla 7 kişi ...
Burhaniye'de İngilizce kursu ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye'de İngilizce kursu ilgi gördü
Balıkesir'de tefeci operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de tefeci operasyonu