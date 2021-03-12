Genelev böyle yıkıldı Başkan direksiyona geçti, genelevi yerle bir etti Bandırma Belediyesi 50 yıllık genelev sorununu çözdü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 50 yıl önce faaliyetine başlayan ve günümüzde yerleşim yerlerinin ortasında kalan Bandırma Genelevi, Belediye tarafından kamulaştırılarak yıkıldı.

Bandırma'da Ayyıldız, Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortasında yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Bandırma Genelevi, Bandırma Belediyesi'nin yürüttüğü çalışma ile kamulaştırılarak yıkıldı. Genelevin yıkılması için düzenlenen küçük çaplı törene Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ali Derman, yakınında bir okulun ve çok sayıda yerleşim yerinin olduğu Bandırma Genelevi'nin mahallelerinde çok önemli bir sorun olduğunu ve bu soruna Bandırma Belediyesi'nin çözüm bularak yer sahipleri ile anlaşmayı sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Törende konuşan CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç ise Bandırma Belediyesi ve genelev sorununun ortadan kaldırılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Belediyecilikte önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Biz önceliklerimiz belirledik. Bandırma'nın yıllardır kangren olmuş yaraları var. Bu yaraları sarmaya geldik. Zaten vatandaşlarımıza da bunlarla ilgili sözler verdik. Burası 50 yıldır Ayyıldız, Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortasında olan ve Bandırma'nın gelişme noktasında olan bir alan. 50 yıllık bir genelevi 25 yıldır her belediye başkanı buranın kaldırılması ile ilgili söz veriyordu. Çünkü bu mahallelerin en büyük problemi bu. Biz önceliklerimizin arasına aldık. 78 aydır bu konuda çalışıyoruz. Burada 4 ayrı genelev vardı. Dördünün de ayrı hisseleri ve tapuları vardı. Bu insanları çağırdık, 8 aydır pazarlık yapıyoruz. Burası 7 bin 400 metrekare bir alan. Onun üzerinde dört genelev var. Burada önemli olan şey genelevin işletme hakkı. Arsanın belli bir maliyeti var. Bütçelerimizi oluşturduk, pazarlıklarımızı yaptık. Biraz tatlı, biraz sert anlaştık. Memleketimize de böyle bir kazanım oluşturduk. Tabi bu sadece üç mahalle açısından değil, bugün çevresine baktığımız zaman binlerce metrekare alan boş. Burası Bandırma'nın gelişme alanı. Neden boş? Çünkü arkamızdaki genelevden dolayı boş. Biz de genelevi kaldırdık. İnşallah bu mahallelerdeki arsalarımız değerlenerek, buralara konutlar, ticaret alanları gelecek. Mahallemiz kalkınıp şehrimiz gelişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Caner Akal ise, "Çok eskilerden bu yana en önemli sorunlarımızdan biriydi. Mahallemizin gelişmesi açısından hem Yeni Mahalle hem Ayyıldız Mahallesi için önemliydi. Gelen her siyasetçinin ilk önce burasını yıkacağız deyip oy istediği yerdi. Kurtulduk, Allah emeği geçenlerden razı olsun. Başkanımız da taşın altına elini soktu. Bizlere yardımcı oldu. Kurtulmuş olduk bu genelev probleminden" diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun yapılan konuşmaların ardından Belediye'ye ait iş makinesinin direksiyonuna geçerek genelev yıkımında ilk darbeyi vurup yıkımı başlattı.

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