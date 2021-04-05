Balıkesir Büyükşehir'den 100 bin kitaplık Millet Kütüphanesi Çamlık Kütüphanesi açılmaya hazır

Dünyanın dört bir yanından derlenen 100 bin kitap, Çamlık Kütüphanesi’ndeki raflarda yerini alıyor. Raflara ilk kitapları özenle yerleştiren Başkan Yılmaz; bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına her türlü içeriğin yer aldığı ihtisas kütüphanenin zenginliğiyle; Balıkesir’in ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Alanı’nda oluşturduğu Balıkesir Millet Kütüphanesi’ni hizmete açmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından derlene 100 bin kitap, raflarda yerini alacak. Kitapseverler, 8 Mayıs Kadir Gecesi’nde hizmete açılacak olan kütüphaneden faydalanmaya başlayacak. Kütüphanede incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, raflara ilk kitapları özenle yerleştirdi. Kütüphanenin; gençler, çocuklar, yazarlar ve 100 bin kitap ile hem Balıkesir’in hem de Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir’de; bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına herkesin bir araya gelerek araştırmalar yapabileceği modern ihtisas kütüphanemizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Burası şehri bütünüyle besleyecek bir kültür merkezi olacak. Burada yapılacak olan söyleşiler, atölye çalışmaları, şehrimizdeki bütün çocuk, genç, yaşlı herkesi ve 20 ilçeyi kültürel etkinliklerle şehrimize ve kültürümüze yakışan çalışmalarla desteklemeye çalışacağız. Ayrıca Kütüphanemizin envanterine destek veren Yazar Ahmet Kot ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kütüphaneye büyük destek

Kütüphaneye büyük desteklerde bulunan Yazar Ahmet Kot “Bu modern bina benim için bir kütüphaneden daha fazla anlam taşıyor. Derelerin ırmağa, ırmakların nehre dönüşmesi kadar benim içi anlamlı. Çünkü burada 50 yılı aşkın bir süredir, dünyanın dört bir tarafından, her bulduğum köşe başından derlediğim kitaplar yer alıyor. Kitaplarımın bu noktaya gelmesi benim hayatımda da bir milattır. Kütüphaneye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.