Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu ve yerin 9.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

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