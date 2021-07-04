Tarla Günü'nde binlerce dekar hububatın hasadına başlandı

TAGEM Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde Enstitü bünyesinde ekimi gerçekleştirilen binlerce dönüm hububatın hasadına başlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde Geleneksel Tarla Günü düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında enstitü bünyesinde ekimi yapılan 7 bin 100 dekarlık alandaki hububat hasat edilmeye başlandı.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tohum ihraç eden bir ülke olduğunu ifade ederek, "Türkiye 1 milyon 154 bin ton üretimiyle bazı kalemlerde net ihracatçı bir ülke durumundadır. Özellikle buğday başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Konya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Sakarya'daki araştırma enstitülerimizde buğday ıslahı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ülkemizde 10 milyon tonlardan 20 milyon tonlara çıktı, sadece Türkiye için değil dünyadaki birçok ülkeye tohum satıyoruz. Özel sektörde çok güçlü şekilde 900'ü aşkın firmamız ürettikleri tohumları yurt içi ve dışına satıyorlar. Tohum konusunda daha da ileri gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

Geleneksel Tarla Günü'nde biçerdöverlerle tarlada hasat yapıldı.7 bin 100 dekarlık alanda hububat ekimi yapıldığı enstitüde, bunun 5 bin 500 dekar alanında ise özel sektör iş birliği ve sözleşmeli üretim modeliyle 11 farklı arpa ve buğday çeşidinin yetiştirildiği öğrenildi. Geleneksel Tarla Günü'ne TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın'ın yanısıra Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske, Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ve çok sayıda davetli katıldı.

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