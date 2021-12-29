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(Özel) Balın kraliçeleri sezona hazırlanıyor 5 bin kraliçe bir araya geldi

İHA

(Özel) Balın kraliçeleri sezona hazırlanıyor 5 bin kraliçe bir araya geldi

Eski zamanlardan bu yana “balı bol ve balı zengin şehir” anlamına gelen Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi arıcılığın gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. 2017’de kurulan Ana Arı Üretim Tesisi ile 2021 yılında 5 bine yakın kraliçe arı üretilerek bal üretimi yapan arıcılara dağıtıldı.
Arıcılık sezonunun açılmasına az bir zaman kala Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Ana Arı Üretim Merkezi çalışmalarına devam ediyor. Hali hazırda 450 kovanda ana arı üretimine devam eden tesis, ayrıca Balıkesir’de arıcılığın ilerlemesine yönelik destekleriyle de adından söz ettiriyor. Ana Arı Üretim Tesisi yıl içinde kraliçe arı üretiminin yanı sıra düzenlediği arıcılık kursları ve kovan desteğiyle de arıcılığın gelişmesine katkı sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ana Arı Üretim Tesisleri Sorumlusu Naim Aladağ tesis hakkında yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ana Arı Üretim Tesislerimiz 2017 yılında kurulmuş olup, üreticilerimizi kaliteli ana arılarla buluşturup onların sahiplendirilmesini sağlamaktır. Ana Arı Üretme Tesisimizde şu an için 450 tane kovanda çalışmalarımız devam ederken, yaz mevsiminde sezon girdiğinde bu sayımız artmakta ve Kraliçe Arı üretimimiz son hızla devam etmektedir. Balıkesir bölgesi arıcılık olarak gerçekten çok zengin bir bölgedir. Maalesef bölgemizdeki arıcılık faaliyetlerini yeteri kadar tanıtamadığımız için Balıkesir Balımız hak ettiği değeri alamamıştır. Bu tesisi kurmaktaki amacımız hem kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmak, aynı zamanda da arı üreticilerimize bazı üretim tekniklerini yerinde göstermektir” diye konuştu.

“2021’de 5 bine yakın kraliçe arı yetiştirdik”
2021 yılında 5 bine yakın kraliçe arı ürettiklerini belirten Aladağ, “Ana Arı Üretim Tesisi olarak bu sene 5 bine yakın eşleşmemiz kraliçe arı üreterek üreticilerimizle buluşturduk. Eşleşmemiş kraliçe arı vermemizdeki amaç Ana Arı Üretim Tesisinde üreterek verdiğimiz kraliçe arılar gittikleri bölgelerde verdiğimiz arıcıların erkekleriyle buluşarak yeni gen havuzuna faydası olmasına yöneliktir” dedi.

“Kovan ve arıcılık kursu desteği de veriyoruz”
Ana arı üretiminin yanında arıcılığın gelişimine katkı sunmak için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Naim Aladağ, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ana arı üretimimizin yanında üreticilerimize kovan desteğimiz ve birçok alanda faaliyetlerimiz bulunuyor. Bu sene invorter şurupla üreticilerimize erken uyandırmanın faydalarını anlatabilmek için çalışma yaptık. Aynı zamanda üreticilerimize kovan desteği yaparak kolonilerini artırmalarını sağlıyoruz. Bunun yanında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı Üretim Merkezi olarak arıcılık kursları açıyoruz. Bu sene beş ayrı kurs açarak yeni arıcıları sektöre kazandırmak adına çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Arı köyleri oluşturmaya çalışıyoruz”
Balıkesir’de arı köyleri oluşturmak için de çaba gösterdiklerinin altını çizen Naim Aladağ, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılık üzerine proje köyleri oluşturuyoruz. Balıkesir’in kırsal mahallelerinde alternatif ürün üretebilmeleri için köylülerimize kovan desteği yaparak buraları arı köyü ilan ediyoruz. Bu köylerin arıcılığa başlayarak ekonomilerine katkı sağlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Balıkesir’in anlamı balı bol olan şehir olarak geçiyor”
Balıkesir isminin balı bol ve zengin şehir demek olduğunu kaydeden Ana Arı Üretim Tesisleri Sorumlusu Naim Aladağ, “Coğrafyamızda gerçekten çok büyük zenginlikler bulunmaktadır. Bunların en başında ilimizin isminden gelen balcılık yer alıyor. Balıkesir ismi eski zamanlardan beri balı bol ve zengin şehir anlamına geliyor ve bu ismi gerçekten de hak etmektedir. Balıkesir’de üretilen bal ürünlerine baktığımızda çok büyük yelpaze görmekteyiz. Hayıt balından kestane balına, kestane balından meşe balına, meşe balından ıhlamur ve bahar balına kadar birçok bal ürünü bulunmaktadır ve çok kalitelidir. Bütün vatandaşlarımızı Balıkesir balını tatmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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