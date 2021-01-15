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Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik 10 il de eş zamanlı operasyon başlatıldı. “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında 9´u ihraç 19 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
İHA

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 10´u halen görevde, 9´u ihraç toplamda 19 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.

İHA'nın haberine göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik Balıkesir merkezli 10 ilde operasyon başlattı.

Balıkesir ile birlikte Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars´ta bulunan 28 adreste FETÖ'nün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltılar devam ediyor.

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