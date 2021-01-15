İHA

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 10´u halen görevde, 9´u ihraç toplamda 19 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.

İHA'nın haberine göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik Balıkesir merkezli 10 ilde operasyon başlattı.

Balıkesir ile birlikte Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars´ta bulunan 28 adreste FETÖ'nün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltılar devam ediyor.