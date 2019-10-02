Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019 sezonunda 2 bin 500 ton çöpü, belediyenin Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ne geri dönüşüme gönderildi.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, 'Mavi Bayraklı' plajlarıyla yaz turizminin gözdesi birçok beldeyi sınırlarında bulunduran Balıkesir’de, sezon sonrası sahillerde ve kıyılarda detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından; sezon öncesi ve sezon boyunca belirli periyodlarla yürütülen temizlik çalışmaları sezonunun kapanışının ardından da titizlikle gerçekleştirildi.

160 BİN METREKARELİK ALANDA DİP TEMİZLİĞİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 622 bin metrekare kıyı ve sahil alanı ile Akçay Meydanı'nda günlük olarak temizlik çalışmaları yapılıyor. Ayrıca bunun dışında kalan diğer alanlarda da programlı olarak makineli ve personel marifetiyle kaba temizlik çalışmaları yürütülüyor. 2019 yılı yaz döneminde; Marmara Denizi ve Ege Denizi kıyı ile sahil alanlarında amfibi deniz aracı ve ekipmanlarıyla toplamda 160 bin 500 metrekare kıyıya yakın alanlarda; deniz dibinde biriken evsel ve kentsel atıklar ile yosun temizliği yapıldı.

DOĞAL YAPININ ZARAR GÖRMEMESİ AÇIKLANIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajlarda kum eleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, Güre'de deniz tırmığı ile kıyıya yakın alanda deniz dibinde biriken evsel ve kentsel atıkların temizliğini gerçekleştirdi. Yaz sezonunda yaşanan yoğunluğun canlı habitatı açısından özellikli birçok koy ve körfezin doğal yapısına zarar vermemesi amacıyla; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince toplamda 2 bin 500 ton atık toplanarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisleri'ne geri dönüşüme gönderildi.