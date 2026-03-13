Canlı
        Balıkesir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Balıkesir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 46 yaşındaki R.A. hayatını kaybetti. Kazada araçta sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 09:14 Güncelleme:
        İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
        Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza, Balıkesir'de meydana geldi. Savaştepe yolunun 19. kilometresinde, Çukurhüseyin mevkiinde R.A. (46) idaresindeki araç ile başka bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada sürücü R.A. (46) olay yerinde hayatını kaybederken, A.S. (53) ve V.Y. (42) araç içerisinde sıkıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

