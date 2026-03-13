Balıkesir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

2 ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İHA'daki habere göre kaza, Balıkesir'de meydana geldi. Savaştepe yolunun 19. kilometresinde, Çukurhüseyin mevkiinde R.A. (46) idaresindeki araç ile başka bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü R.A. (46) olay yerinde hayatını kaybederken, A.S. (53) ve V.Y. (42) araç içerisinde sıkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.