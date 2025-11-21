Habertürk
        Balıkesir'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü Memduh Akdemir hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Emine Akdemir ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 00:17 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:17
        Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi Balıkesir-Edremit Karayolunda meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon ile Memduh Akdemir yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahalede Memduh Akdemir’in hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine Akdemir’in ise ağır yaralandığı belirlendi. Emine Akdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

