Istakoz yakalamak isterken dehşeti yaşadı... Balina yuttu 0:00 / 0:00

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Cod Burnu'nda ıstakoz yakalamaya çalışan 56 yaşındaki ticari dalgıç Michael Packard, dev kambur balina tarafından yutuldu.

30-40 saniye kadar balinanın ağzının mahsur içinde kalan Packard, neyse ki balinanın kendisini püskürtmesiyle hayatta kalmayı başardı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra yerel bir televizyona konuşan Packard, suyun 14 metre derinindeyken kendisine bir şeyin çarptığını hissettiğini sonra görüntünün karardığını belirtti.

ISIRILDIĞINI HİSSETMEYİNCE ANLADI

İlk başta köpekbalığı saldırısına uğradığını düşünen dalgıç, ısırıldığını hissetmediğini ve acı içinde olmadığını fark edince korku dolu anlarla yüzleşti.

Packard o anları "Sonra fark ettim ki bir balinanın ağzındayım ve o beni yutmaya çalışıyor. Kendi kendime dedim ki; 'Tamam, sonunda öleceğim. O anda eşimi ve çocuklarımı düşündüm" sözleriyle anlattı.

Balinanın ağzında 30-40 saniye kadar kaldığını ancak solunum aparatı çıkmadığı için nefes almaya devam edebildiğini ekleyen Packard, "Balina aniden yüzeye doğru yöneldi ve bir anda sudan çıkarak kafasını sallamaya başladı. Beni havaya püskürttü, sonra da suya düştüm ve özgür kaldım" dedi.

İNSAN-BALİNA KARŞILAŞMALARINA NADİR RASTLANIYOR

Dalgıç, bacağında oluşan morarmalar ve küçük sıyrıklar haricinde hiçbir zarar görmezken Provincetown'daki Kıyı Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli bir bilim insanı ve balina uzmanı olan Charles Stormy Mayo, bu tür insan-balina karşılaşmalarının nadir olduğunu belirtti.