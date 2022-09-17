Bulgaristan’a ait bir lezzet olan tikvenik bir bal kabağı böreğidir. Balkanlarda üzerine pudra şekeri dökülerek yenen börek, Trakya’da ise şerbetli tatlı olarak hazırlanır. İşte tikvenik böreği tarifi ve püf noktaları…

PÜF NOKTASI

Bal kabaklı karışımı böreğin içerisine eklemeden hemen önce sotelerseniz daha bir börek elde edersiniz. Eğer çıtır bir börek istiyorsanız soteleyemeyin.