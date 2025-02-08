Balkan mutfak kültürünün kalbi: Osmanlı'dan gelen lezzetlerle zenginleşen Makedon mutfağının en meşhur yemekleri!

TAVČE GRAVČE – MAKEDONYA’NIN MİLLİ YEMEĞİ

Makedonya’nın en meşhur yemeklerinden biri olan Tavče Gravče, kuru fasulye ve baharatların harmanlanmasıyla yapılan geleneksel bir yemektir. Genellikle toprak güveç kaplarda pişirilen bu yemek, özellikle cuma günleri ve özel günlerde sofraları süsler. Yanında ekmek ve beyaz peynirle servis edilen Tavče Gravče, vejetaryenler için de harika bir seçenektir.