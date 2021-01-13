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Balkanlardan kar yağışı geliyor! Meteoroloj'den son dakika hava durumu açıklaması | Kar haberleri

Meteoroloji'den son dakika merakla beklenen kar yağışı haberi geldi! Son dakika hava durumu açıklamasına göre; Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu etkileyecek olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte ülke geneline yayılacağı ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte yurtta son dakika hava durumu ve kar yağışı ile ilgili beklenen haberin detayları...

Balkanlardan kar yağışı geliyor! Meteoroloj'den son dakika hava durumu açıklaması | Kar haberleri

Türkiye kar yağışına hasret kaldı. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklamasına göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülke genelinde hızlı bir şekilde azalarak Cuma gününden itibaren iç ve batı bölgelerde, hafta başından itibaren ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Türkiye'nin merakla beklediği kar yağışı Kayseri, Sivas ve Tokat'ta etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji "Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli yağmur ile başlayıp, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.

Çorum, Amasya, Samsun Ve Sinop çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli sağanak yağmur (21-50 kg/metrekare),yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Erzincan, Tunceli, Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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