Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Balkonda kalp krizi! Kahreden ölüm! | Son dakika haberleri

        Balkonda kalp krizi! Kahreden ölüm!

        Aydın'da yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Olayda balkonda kalp krizi geçiren 36 yaşındaki Merve Sezer hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkonda kalp krizi! Kahreden ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Efeler ilçesinde balkonda telefonla konuştuğu esnada kalp krizi geçiren Merve Sezer (36), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İHA'nın haberine göre olayda 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Sezer, evinin balkonunda telefonla konuştuğu esnada fenalaştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

        SEVENLERİ YASA BOĞULDU

        Sezer, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Sezer'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, genç kadının cenazesi bugün Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Merve Sezer'in Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aytun Parlar'ın kızı olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kavga sırasında kalp krizi geçirip ölmüştü; üvey oğlu tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kavga ettiği üvey babası Nurettin Aslıhan'ın (57) kalp krizinden yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Sercan Karataş, tutuklandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde