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Ters düğme faciası! Balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu

Zonguldak'ta 82 yaşındaki Muharrem Aloğlu ile 62 yaşındaki eşi Gıymet Aloğlu, balkonlarına yaptırdıkları asansörü kullanırken halatın kopması sonucu yere çakıldı. Feci olayda yaşlı adam hayatını kaybederken yaralanan eşi tedavi altına alındı. Kazanın ise yaşlı adamın ters düğmeye basması ve bu nedenle halatın gerilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi

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DHA
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!

    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde balkondan eve girişi sağlayan yük asansöründeki halatın kopması sonucu Muharrem Aloğlu (82) hayatını kaybetti, 3 gün önce evlendiği eşi Gıymet Aloğlu (62) yaralandı.
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!

    DHA'da yer alan habere göre olay, 8 Nisan'da Çay Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Birinci katta oturup, merdiven çıkmakta zorlanan Muharrem Aloğlu'nun kendi imkanları ile balkondan eve girişi sağlayacak şekilde yaptırdığı yük asansörünün çelik halatı koptu.
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!

    Halatın kopması ile asansör, 4 metre yükseklikten yere çakıldı. İçindeki Muharrem Aloğlu ile 5 Nisan'da evlendiği eşi Gıymet Aloğlu yaralandı. Muharrem Aloğlu hastanede hayatını kaybetti, eşi Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gıymet Aloğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Muharrem Aloğlu'nun cenazesi ise Gökçebey ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!

    TERS TUŞA BASINCA HALAT GERİLİP KOPMUŞ

     

    Mutlu Başoğlu, dedesinin evlendiği gün kalp rahatsızlığı yaşadığını belirterek, "Bir kalp sorunu vardı, anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi sonra anjiyoya karar verildi. Heyecanlandı, olamadı. Hastaneden çıkmak istedi. Eve getirdik sonraki gün hanımı ile aşağı inmek istemişler. Asansörde de ters düğmeye basılmış. Halat da gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kendisini kaybettik" diye konuştu. İsmail Aloğlu (65) ise ağabeyi için gözyaşı dökerek, "Aşağı inecekleri zaman yukarı basmışlar. Daha sonra halat kopmuş, düşmüşler. Hastaneye götürdüler. Ağabeyim için çok çaba harcadılar. Fakat doktor içeriden çıkınca 'Başınız sağ olsun' dedi. Yengemin de kırıkları varmış. Bolu'ya sevk ettiler. Yengemi de ameliyata almışlar. Durumu kötüymüş. İyileşmesi birkaç sene alırmış. Ağabeyim yardımsever birisiydi" dedi.
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!
  • Zongulak'taki yaşlı çiftin balkonlarına yaptırdıkları asansörün halatı koptu!

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